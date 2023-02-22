2023/02/22 | 10:33 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنوصل رئيس اركان الجيش الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الأربعاء، الى قيادة عمليات كربلاء للاطلاع على الخطة الخاصة بزيارة النصف من شعبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارالله يصل كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارالله يصل كربلاء للاطلاع على خطة الزيارة الشعبانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).