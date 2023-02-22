الكشف عن هويات قتلى عصابات

2023/02/22 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، عن هويات قتلى عصابات داعش في عملية الطارمية.

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