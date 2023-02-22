الاتصالات تتوعد شركات الانترنت

2023/02/22 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكدت وزارة الاتصالات ، اليوم الأربعاء، عدم مطالبتها تقديم أية مستمسكات أو معلومات أو شروط أو متطلبات معينة للاشتراك بخدمة الأنترنت.

وذكر بيان للوزارة، تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنها "لا تطلب تقديم أية مستمسكات أو معلومات أو شروط أو متطلبات معينة للاشتراك بخدمة الأنترنت".

وأكد البيان أنه "ستتم محاسبة أي شركة أو وكيل يطلبان ذلك من المواطنين"، داعياً "المواطنين الى الاتصال على هواتف الشكاوى للابلاغ عن مثل هذه الحالات لاتخاذ ما يلزم بحق المخالفين".

أرقام الشكاوى0772222772507832227000

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