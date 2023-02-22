الإعمار تكشف تفاصيل جديدة وخارطة مرور الطريق الحلقي

2023/02/22 | 11:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن خطة لإنشاء مشاريع لربط مدن مهمة بطرق المرور السريع، فيما كشفت عن تفاصيل جديدة وخارطة مرور الطريق الحلقي.

وقال مدير عام دائرة الطرق والجسور في الوزارة حسين جاسم في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هناك خطة لإكمال الممرات الثانية لطرق الاحادية، وطرق أخرى في بغداد لفك الاختناقات المرورية"، مبيناً، "لدينا خطة ايضاً لإنشاء بعض الجسور".

وأضاف، أن "هناك مشاريع لربط مدن مهمة بطرق المرور السريع مثل ربط محافظة النجف الأشرف بالمرور السريع ومحافظة ذي قار بالمرور السريع وطريق ممر ثاني في موصل- كركوك وهو طريق بممر واحد حيث ستتم إضافة ممر آخر له، بالإضافة إلى تكملة طريق هيت - حديثة الذي شارف على الانتهاء".

وأشار إلى أن "الطريق الحلقي الرابع من الطرق المهمة ويشكل حلاً جذرياً لمشكلة الاختناقات المرورية في بغداد، اضافة الى انه ينقل الحركة من الشمال الى الجنوب بدون المرور بالعاصمة بغداد والذي يؤثر ثأثيرا كبيرا على الطرق من خلال مرور الشاحنات"، مؤكداً أن "بعض أجزاء هذا الطريق تقع ضمن مسؤولية أمانة بغداد، إلا إن دائرتنا أدرجت المشروع بالتنسيق مع وزارة التخطيط على موازنتها الاستثمارية".

وبين، أنه "تم التعاقد مع استشاري متخصص من أجل إعداد التصاميم الأولية والنهائية لغرض المباشرة به"، لافتاً، إلى أن "طول الطريق الحلقي يبلغ 94 كم ويحتوي على اربعة ممرات وفيه اربعة مسالك لكل ممر، و طرق خدمية موازية، إضافة إلى تقاطعات بنحو 28 تقاطعا".

ولفت إلى أن "هناك جسرين على دجلة وجسرين على نهر ديالى وكذلك ثلاثة جسور على السكة وجسر بطول 3 كم يخترق البحيرات قرب المطار ومنطقة القصور الرئاسية"، مشيراً إلى، أن "جميع هذه المشاريع ضمن التصميم الذي تم إعداده والمباشرة بإجراء المسوحات له خلال الأيام القليلة الماضية، ونحن ماضون باكمال الجزء الأول والمباشرة بالتنفيذ".

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