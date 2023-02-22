اغتيال ضابط طيار برتبة عقيد بهجوم مسلح في

2023/02/22 | 11:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الانبار

أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باغتيال ضابط طيار برتبة عقيد في قاطع گرمة الفلوجة غربي محافظة الانبار.

وذكر المصدر لـ (بغداد اليوم)، أن “مسلحين مجهولين اغتالوا في قاطع گرمة الفلوجة اليوم، العقيد الطيار سعد محسن المرزوگ الدليمي، شقيق رئيس أركان الفيلق الثالث سابقا اللواء الركن غازي الدليمي والكابتن الطيار طلال الدليمي”.

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