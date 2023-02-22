2023/02/22 | 11:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VOtPRKo8GyY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الإيزيديون يحتفلون بعيد "خضر الياس" بطقوس خاصة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الإيزيديون يحتفلون بعيد "خضر الياس" بطقوس خاصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).