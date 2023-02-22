عاجل | وزير الخارجية العراقي: لا يمكن استخدام الأراضي العراقية منطلقا للهجوم على دولة أخرى

2023/02/22 | 12:00 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير خارجية إيران: إيران تحترم دوما سيادة العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره

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