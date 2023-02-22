عبد اللهيان: قوة العراق مهمة لإيران وندعم علاقاته مع الدول العربية

2023/02/22 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الخارجيَّة الإيراني: أكدنا على ضرورة التسريع بملف متابعة جريمة اغتيال قادة النصر

وزير الخارجيَّة الإيراني: طهران تدعم عراقاً متحداً ومستقلاً

وزير الخارجيَّة الإيراني: قوة العراق وتقدمه يعدّ من قوة إيران وأمنها

وزير الخارجيَّة الإيراني: نؤكد دعمنا للحكومة العراقية

وزير الخارجية الإيراني: نرحب بسعي العراق إلى تطوير علاقاته مع الدول العربية ودول المنطقة

وزير خارجية #إيران: هناك قواسم مشتركة بين الشعبين العراقي والإيراني ونحن شعب واحد في جغرافيتين مستقلتين

عاجل | وزير خارجية #إيران: إيران تحترم دوما سيادة #العراق وتدعمه في تعزيز أمنه واستقراره

عاجل | وزير خارجية #إيران: نعتقد أن الحكومة العراقية عازمة على ألا يكون #العراق منطلقا لتهديد دول الجوار ومنها #إيران

عاجل | وزير الخارجية الإيراني: اتفقنا على ضرورة الإسراع في حسم ملف التحقيقات الخاص باغتيال قاسم سليماني

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