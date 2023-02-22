2023/02/22 | 12:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن نتائج مباحثات العراق مع واشنطن بشأن الجانب الإيراني.

وقال حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "تم البحث في القضايا الإقليمية والدولية ونتائج زيارتنا إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني".

وأضاف أن "مسألة المستحقات الإيرانية كانت جزءاً من مباحثاتنا في واشنطن"، مشيرا الى أنه "نتمنى عودة واشنطن وطهران إلى مباحثات فيينا".

وتابع حسين أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار"، لافتاً الى أن "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق".

وأشار الى أنه " تطرقنا إلى المستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز، بالإضافة الى وجود خطوات في ملف الربط السككي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية العراقي يكشف نتائج مباحثاته مع واشنطن بشأن الجانب الإيراني) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية العراقي يكشف نتائج مباحثاته مع واشنطن بشأن الجانب الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).