البنك المركزي يعلن الحزمة الثانية من التسهيلات للحصول على الدولار

2023/02/22 | 12:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 🔴 البنك المركزي الحزمة الثانية ستتضمن الآتي: – سيتمّ تنظيم تمويل التجارة الخارجية من الصين بشكل مباشر وبعملة اليوان الصيني – سيتمّ تقديم تسهيلات للتحويلات المالية إلى الولايات المتحدة وأوربا بالآلية نفسها لاحقًا.– ستكون […]

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