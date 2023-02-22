2023/02/22 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NGEjIsf4q0I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. روسيا تتحدى واشنطن بتفعيل ترسانتها النووية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. روسيا تتحدى واشنطن بتفعيل ترسانتها النووية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).