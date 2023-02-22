البنك الدولي يؤشر ارتفاعاً بالتضخم السنوي للغذاء في العراق

2023/02/22 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن البنك الدولي، أن التضخم السنوي للغذاء في العراق بلغ 6.5% خلال العام 2022، فيما اعتبر خبير اقتصادي بأن هذه النسبة خطيرة لريعية الاقتصاد العراقي.

وقال البنك في تقرير له، انه "ما يزال تضخم أسعار الغذاء المحلية مرتفعاً في مختلف أنحاء العالم مسجلا 5%"، مبينا انه "من المتوقع أن "يصل عدد من يعانون من أزمة غذائية إلى 205.1 ملايين شخص في 45 بلدا".

واضاف ان "التضخم السنوي للغذاء في العراق للعام 2022 بلغ 6.5%"، مشيرا الى ان "هذا التضخم يعتبر عاليا نسبيا بالنسبة لمؤشرات التضخم العالمية".

واشار البنك الى ان "اقل تضخم للغذاء خلال العام 2022 كان من نصيب الاردن التي بلغت فيها نسبة 0.6%، تليها قطر بنسبة 1.6%، ومن ثم ليبيا التي بلغ فيها التضخم 3.8% والسعودية 4.3%".

ولفت الى ان "اعلى تضخم من بين الدول العربية كان من نصيب لبنان التي بلغ فيها تضخم الغذاء 142.9%، فيما بلغ التضخم الغذاء في مصر 37.3%، وفي المغرب 15% وفي الجزائر 13.3%".

وتابع البنك الدولي وفقا للتقرير، ان " تضخم الغذاء لإيران وتركيا بلغ 84% و70.1% على الترتيب".

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