العراق يعلن دخول مشروع ربط سكك الحديد مع إيران ومشروع طريق كرمانشاه - بغداد

2023/02/22 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين،

اليوم الأربعاء، بأن مشروع ربط سكك

الحديد بين بلاده وإيران دخل مرحلة

التطبيق، في حين جدد موقف البلاد في

اتخاذ إجراءات لحماية الحدود مع دول

الجوار.

وقال حسين في مؤت

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