هزة أرضية تضرب شمال غرب العراق

2023/02/22 | 13:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل العراقية، حدوث هزة

أرضية صباح اليوم الأربعاء، في محافظة

نينوى شمال العراق.

وأوضح تقرير صادر عن هيئة الأنواء

الجوية والرصد الزلزالي التابعة

للوزارة، ان الهزة الأرضية سجلت في تمام

الس

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