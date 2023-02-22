وزير الخارجية: المستحقات الإيرانية كانت جزءاً من المباحثات في واشنطن

2023/02/22 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

بحث وزيرا الخارجية العراقي فؤاد حسين والإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، مجموعة من القضايا التي تهم البلدين بينها تأمين الحدود والربط السككي.

وقال حسين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني، "تطرقنا مع وزير الخارجية الإيراني إلى مجموعة من القضايا التي تهم البلدين، والوضع الأمني والحدودي جزءاً من المباحثات"، مبيناً، أن "الحكومة العراقية اتخذت مجموعة من الإجراءات لحماية الحدود مع إيران".وأوضح، أن "الدستور العراقي يمنع استخدام الأراضي العراقية للهجوم على دول الجوار"، مشيراً إلى "التطرق للمستحقات الإيرانية المتعلقة بشراء الغاز، خاصة وان المستحقات الإيرانية كانت جزءاً من المباحثات في واشنطن".واضاف، "هناك خطوات في ملف الربط السككي، وتم بحث القضايا الاقليمية والدولية ونتائج الزيارة إلى واشنطن المتعلقة بالجانب الإيراني"، منوها بأن "التوصل إلى تفاهمات بين إيران وأمريكا مهم للعراق".من جانبه، قال وزير الخارجية الايراني حسين امير عبد اللهيان، ان "إيران تدعم عراقاً واحداً ومستقلاً وقوياً، فضلاً عن دعمها قرار العراقيين في تقرير المصير".وأوضح، أن "قوة العراق وتقدمه يعدّ من قوة إيران وأمنها"، لافتاً إلى أن "مباحثات مهمة اجريت في إطار اللجنة الأمنية المشتركة بين العراق وايران، وندعم تعزيز أمن العراق وسيادته في مواجهته للارهابيين".وتابع، ان "الحكومة العراقية عازمة على ألّا يكون العراق منطلقاً لتهديد دول الجوار، والجهود مستمرة في اطار تطوير العلاقات الايرانية مع العراق"، مشيدا "بالجهود العراقية على تعزيز الحوار بين طهران والرياض".

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