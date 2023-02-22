الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في نينوى

2023/02/22 | 13:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الأربعاء، الإطاحة بـ6 إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في محافظة نينوى.

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