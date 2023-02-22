السوداني يؤكد دعمه لعمل فريق تدقيق الإعفاءات الكمركية

2023/02/22 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، دعمه لعمل فريق تدقيق الإعفاءات الكمركية، مشدداً على ضرورة المضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل.

وقال المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الأخير ترأس، اليوم، اجتماعاً للفريق المختص بالإعفاءات الكمركية، الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني الماضي، والمؤلف من مدير عام الدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومدير عام القانونية في هيئة الاستثمار ومدير عام العقود الحكومية في وزارة التخطيط".

وأضاف البيان أن "السوداني اطلع على آلية عمل الفريق فيما يخص الإعفاءات الكمركية التي اتُّخذت وفق السياقات المعتمدة والمقرّة من قبل مجلس الوزراء، ومتابعة المواد المعفاة للجهات المستفيدة من الوزارات والقطاع الخاص وضمان عدم تسرّبها للسوق، وذلك بالتعاون مع قسـم التحريات ومكافحة التهريب فـي الهيئـة العامـة للكمـارك، فضلا عن مناقشة أهم العقبات التي رافقت عمل الفريق وسبل تجاوزها".

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان "بعمل الفريق وجهوده"، مؤكداً أن "كل إجراء صحيح وهادف يتم اتخاذه سيُواجه بتصعيد من قبل الجهات المتضررة"، مشدداً على "ضرورة المضي إلى الأمام وتجاوز العراقيل".

وأكد السوداني" دعم الفريق التدقيقي وتقديم كل التسهيلات له، لتوسيع عمله والمتابعة مع هيئة الاستثمار والتنمية الصناعية لمتابعة المشروع".

وأشار البيان الى أن "الاجتماع شهد اتخاذ جملة من القرارات أهمها؛ وضع تصنيف للمواد حسب أهميتها، وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات لتسريع العمل".

وتابع "كما ناقش الاجتماع احتياجات مشروع التصريحات الإلكترونية والربط الشبكي وسبل رصد التخصيصات اللازمة والمدّة الزمنية للإنجاز".

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