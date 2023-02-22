"شهود عيان ودعاوى قضائية".. اعتقال 10 اشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة" الجيايلة"

2023/02/22 | 13:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر مطلع، اليوم الاربعاء، عن اعتقال أكثر من 10 اشخاص عليهم شبهات تورط بجريمة قتل المدنيين في قرية الجيايلة شمالي محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "حالة الاستنفار ضمن قاطع قرية الجيايلة شمال قضاء الخالص (20كم شمال بعقوبة) مستمرة لليوم الثالث على التوالي"، مبيناً أن "الاجهزة الامنية تقوم بعمليات دهم وتفتيش على مدار الساعة لبعض القرى والمناطق الزراعية لتعقب المتورطين بقتل مدنيين في مزرعة قرب قرية الجيايلة اول امس".

وأضاف، أن " 10 من المشتبه بهم بالتورط في جريمة قتل المدنيين في قرية الجيايلة تم اعتقالهم وهم رهن الاحتجاز بانتظار التحقيق"، لافتا الى ان "الاجهزة الامنية وفق معلومات شهود العيان والدعاوى القضائية التي رفعها ذوي الضحايا تتحرك في تعقب واعتقال المتهمين".

وتابع أن "الاجهزة الامنية مستنفرة من اجل اعتقال جميع من تورطوا باقرب فرصة ممكنة".

وفي وقت سابق، كشف قائد عمليات ديالى، علي فاضل عمران، عن تنفيذ مذكرات قبض قضائية بحق عدد من المتورطين بجريمة قرية الجيايلة.

وقال عمران لـ( بغداد اليوم)، إنه "بناءً على مذكرات قبض قضائية، تم تنفيذ سلسلة من المداهمات، ادت الى القاء القبض على عدد من المتهمين بـجريمة قرية الجيايلة في قضاء الخالص شمالي ديالى".





وأضاف عمران، "اننا ماضون في تنفيذ مذكرات القبض الصادرة بحق عدد من المتهمين، ولا تهاون في هذا الملف"، مبيناً انه، "يشرف ميدانياً على عمليات التعقب والمداهمة والاعتقال".

واشار الى ان "الوضع تحت السيطرة ولا داعي للقلق"، مشدداً انه "سيتم تقديم المعتقلين الى المحاكم المختصة فور انتهاء التحقيقات".

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