السوداني يوفد سكرتيره الشخصي لزيارة عائلات شهداء الطارمية

2023/02/22 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاربعاء، أن وفدا أمنيا على رأسه السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة زار عائلات شهداء الطارمية.وذكرت وزارة الدفاع في بيان أنه “بحسب توجيهات القائد العام القوات المسلحة زار السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة الفريق … Readmore

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