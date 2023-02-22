خلاف في مجلس النواب حول حصة اقليم كردستان هو السبب في تأخر إقرار موازنة 2023

2023/02/22 | 13:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد نواب في اللجنة المالية النيابية منذ الآن 12% حصة لإقليم كوردستان في الموازنة العامة لسنة 2023، شريطة أن يسلم كل إيراداته النفطية وغير النفطية للحكومة الاتحادية، رغم أن سكان إقليم كوردستان يشكلون نسبة 14% من سكان العراق، وفق تقديرات … Readmore

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