2023/02/22 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً للفريق المختص بالإعفاءات الكمركية، الذي تشكل بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 17 كانون الثاني الماضي، والمؤلف من مدير عام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكشف عن نتائج اجتماع فريق الإعفاءات الجمركية برئاسة السوداني المركز الخبري الوطني.

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