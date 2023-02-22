2023/02/22 | 13:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الاحوال المدنية والجوازات والإقامة، اليوم الأربعاء، وصول 3 ملايين نسخة من البطاقة الوطنية (الموحدة)، فيما اكدت حرصها على الانتقال الى الجواز الالكتروني. وأكد مدير عام الأحوال المدنية والجوازات والإقامة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: وصول 3 ملايين نسخة من البطاقة الوطنية المركز الخبري الوطني.

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