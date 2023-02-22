2023/02/22 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اهم ما جاء في كلمة نوري المالكي: – التسريبات الصوتية “مفبركة” وبعضها لا يقبلها العقل والمنطق خصوصاً فيما يتعلق بالحشد.
– لا ارغب بالترشيح مجدداً لمنصب رئيس وزراء العراق لانه يكفيني منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات.
– يجب حصر … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا ارغب بالترشيح مجدداً لمنصب رئيس وزراء العراق لانه يكفيني منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
– لا ارغب بالترشيح مجدداً لمنصب رئيس وزراء العراق لانه يكفيني منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات.
– يجب حصر … Readmore
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي: لا ارغب بالترشيح مجدداً لمنصب رئيس وزراء العراق لانه يكفيني منصب رئاسة الوزراء لمدة 8 سنوات) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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