الداخلية التركية: هزات ارضية لم تتوقف تضرب تركيا والعراق ولبنان وسوريا وفلسطين

2023/02/22 | 13:39 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزات أرضية، اليوم الأربعاء، كلاً من العراق وفلسطين ولبنان، في الوقت الذي أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، وفاة 6 أشخاص وإصابة 562 آخرين بينهم 18 حالة حرجة، جراء الزلزال الذي ضرب مساء الإثنين ولاية هاتاي التركية، مؤكداً أن … Readmore

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