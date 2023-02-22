الحلبوسي يترأس اجتماعاً للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان النيابية

2023/02/22 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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ترأس رئيس مجلس النواب، اجتماعاً مع اللجان النيابية للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان.

وذكر بيان عن مكتب الحلبوسي أن ” رئاسة مجلس النواب اجتمعت مع رؤساء اللجان النيابية؛ للتباحث حول أهم المواضيع المتعلقة بأعمال اللجان”.

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