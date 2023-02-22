2023/02/22 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الإعلام الأمني، ان وفداً أمنياً رفيعاً وصل إلى محافظة ديالى لتقديم العزاء والمواساة لذوي ضحايا المحافظة.

وذكرت الخلية في بيان أن “وفداً رفيع المستوى وصل الى محافظة ديالى ضم كل من الفريق الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة والفريق عبد الكريم السوداني السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة ومحمد العريبي مستشار رئيس الوزراء لشؤون العشائروحازم وطن مستشار رئيس الوزراء للشؤون السياسية، يرافقهم الشيخ طلال حبيب الخيزران شيخ مشايخ عشائر العزة بتوجية من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني”.

وبين أن “الوفد سيقدم العزاء والمواساة ونقل تحيات السوداني الى ذوي ضحايا قضاء الخالص والذي وقع يوم 20 شباط الجاري”.

جدير بالذكر أن قيادة العمليات المشتركة اشرفت وتابعت وعلى ضوء وتوجية ومتابعة القائد العام للقوات المسلحة على كل الاجراءات القانونية المتعلقة بالحادث والقاء القبض على المتورطين لبسط الامن في هذه المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفد رفيع المستوى يصل ديالى لتقديم العزاء والمواساة لذوي ضحايا المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفد رفيع المستوى يصل ديالى لتقديم العزاء والمواساة لذوي ضحايا المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).