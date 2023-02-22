ترحيل مخترق حسابات المشاهير للولايات المتحدة من بينهم جو بايدن وبيل جيتس..

2023/02/22 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بعد عام ونصف من اعتقاله، وافقت محكمة إسبانية على ترحيل شاب بريطاني متهم باختراق حسابات على «تويتر» تخص شخصيات بارزة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت المحكمة، في بيان: إنه تم استيفاء إجراءات تسليم جوزيف جيمس أوكونور إلى السلطات الأمريكية في 14 تهمة، بما في ذلك جرائم تتعلق بالكشف عن أسرار، والانتماء إلى عصابة إجرامية، والوصول غير القانوني إلى أنظمة الكمبيوتر، والاحتيال عبر الإنترنت، وغسل الأموال والابتزاز.

ورفضت المحكمة الحجج التي قدمها محامو أوكونور، بأنه ينبغي محاكمته في إسبانيا لأن الخوادم التي استخدمها كانت موجودة هناك، وفقاً لما أفادت به شبكة «بي بي سي».

وكانت الشرطة الإسبانية قد اعتقلت أوكونور (23 عاماً) في يوليو 2021 في مدينة إستيبونا الجنوبية، حيث يواجه عدة تهم تتعلق باختراق أكثر من 130 حساباً في يوليو 2020، من بينها حساب الرئيس الأمريكي جو بايدن.



كما تعرضت حسابات بيل جيتس وكاني ويست وإيلون ماسك للهجوم.

وقالت المحكمة الوطنية الإسبانية إنه يُشتبه أيضاً في قيامه باختراق حساب «سناب شات» لشخصية عامة لم يذكر اسمها، ثم التهديد بنشر صور عارية للشخص ما لم يدفع مبالغ معينة من المال.

في نفس السياق، أفاد مسؤولون أمريكيون بأن أوكونور اخترق حسابات «تويتر»، ثم طلب من متابعي تلك الحسابات إرسال عملات «بيتكوين» إلى حساب معين، ووعد بمضاعفة أموالهم.



يذكر أن أوكونور مطلوب أيضاً في العديد من حالات «الضرب» المزعومة، وإجراء مكالمات خبيثة لخدمات الطوارئ، بهدف تضليل الشرطة ودفعها لزيارة مواقع مختلفة.

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