النحاس يتراجع وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

2023/02/22 | 14:09 - المصدر: قناة التغيير

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(رويترز)تعرضت أسعار النحاس في لندن لضغوط، الأربعاء، بسبب تكهنات بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول في الولايات المتحدة، بينما قام المستثمرون بتقييم توقعات الطلب من الصين أكبر مستهلك.وانخفض النحاس لمدة ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.1% إلى 9102 دولاراً للطن.وفسر المستثمرون انتعاش النشاط التجاري في الولايات المتحدة في فبراير/ شباط، على أنه يعني أن أسعار الفائدة ستحتاج إلى البقاء أعلى لفترة أطول للسيطرة على التضخم، حيث سجلت «وول ستريت» أسوأ أداء لها هذا العام، الثلاثاء.وانتعش الدولار الأربعاء، ما جعله أقل جاذبية لأصحاب العملات الآخرين لشراء النحاس المسعّر بالدولار.وأدى ارتفاع الدولار إلى انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى في سبعة أسابيع.



وكان المستثمرون يراقبون عن كثب اتجاهات انتعاش الطلب بعد «كورونا» في الصين.وقال المحللون في «ميريا فيوتشرز»: «احتمال الطلب موجود هنا لدعم السوق، لكن ضعف أساسيات السوق وسط ارتفاع المخزونات بشكل عنيد سيحد الأسعار لكسر مستوى 71 ألف يوان للطن».ارتفاع عقد النحاس في بورصة شنغهايوأنهى عقد النحاس الأكثر تداولاً في شهر مارس/آذار في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، التداول اليومي مرتفعاً بنسبة 0.4% عند 70،090 يوان (10169.91 دولاراً أمريكياً) للطن.وسيرتفع إجمالي استهلاك الصين من النحاس بنحو 3.5% في عام 2023 إلى 14.6 مليون طن، وفقاً لـ «روسيا ياو»، المحللة في شركة «جافيكال دراجونوميكس» الاستشارية.وقالت في مذكرة: «من المحتمل أن يكون هذا التحسن قد تم تقديره بالفعل من خلال ارتفاع أسعار النحاس المحلية بنسبة تتراوح بين 6% و 10% منذ إعادة افتتاح الارتفاع في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني».وأضافت: «من المحتمل أن تكون أي مكاسب إضافية في الأسعار من الطلب الصيني محدودة».انخفاض الألمنيوموانخفض الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن 1.4% إلى 2433 دولاراً للطن، وهبط النيكل 2.7% إلى 26375 دولاراً، وانخفض الزنك 1.9% إلى 3076.50 دولاراً، وتراجع الرصاص 0.8% إلى 2125.50 دولاراً، وخسر القصدير 1.1% إلى 27220 دولاراً.وتراجعت أسهم الألمنيوم في بورصة شنغهاي بنسبة 0.3% إلى 18755 يوان للطن، بينما ارتفع القصدير 1.9% إلى 219 ألف يوان، وارتفع الزنك 0.2% إلى 23550 يوان، وارتفع الرصاص 0.5% إلى 15440 يوان، وخسر النيكل 1.1% إلى 207050 يوان.

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