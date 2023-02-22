نتفلكس تخفض قيمة الاشتراك الخاص بخدماتها في العراق

2023/02/22 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أعلنت شركة نتفلكس المختصة بالإنتاج والبث السينمائي الشبكي، اليوم الأربعاء، تخفيض قيمة الاشتراك الخاص بخدماتها في العراق.

وأكدت الشركة عبر بيان أوردته شبكة برس واير وترجمته (بغداد اليوم)، أن "خيارات الاشتراك في الموقع الالكتروني الخاص ببث اعمال الشركة سيتغير خلال الفترة القادمة من ثمانية دولار، الى نحو ثلاثة دولارات فقط شهريا، فيما سيكلف الاشتراك الأعلى نحو عشرة دولار، بدلا من اثني عشر".

وأضافت أن "الخطة الخاصة بالشركة ستشمل بلدان أخرى أيضا منها تونس، الأردن، فلسطين، ليبيا، الجزائر لبنان والسودان، فيما ستقدم خطط أخرى للسوق المصري والاماراتي، بالإضافة الى السوق المغربي".

وتابعت أن "خططها تهدف الى تنويع خيارات الاشتراكات وتقديم فرص أكبر للمستخدمين للولوج الى الشبكة عبر الشرق الأوسط"، بحسب تعبيرها.

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