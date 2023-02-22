مجلس الخدمة لـ (بغداد اليوم): حسم تعيين الشهادات العليا والاوائل الشهر الحالي

2023/02/22 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المتحدثة باسم مجلس الخدمة الاتحادي، ابتهال الغزي، اليوم الاربعاء، قرب نهاية ملف تعيين الاوئل وحملة الشهادات العليا خلال الشهر الحالي، فيما اشارت الى أن الاسماء التي افرزتها الوجبات الحاكمة ولمخرجات القرعة الالكترونية سترسل للوزارات للمباشرة بالاجراءات الخاصة بهم.وقالت الغزي، لـ (بغداد اليوم)، إن "قرارات المجلس المصادق عليها بالاسماء المقبولة للتعيين ضمن الوجبات الحاكمة ولمخرجات القرعة الالكترونية سيتم على اساسها الاسبوع المقبل ارسال كل القوائم للوزارات لاكمال اجراءات المباشرة للمتعينين".وتابعت، أنه "خلال الشهر الحالي سيتم الانتهاء من ملف تعيين حملة الشهادات العليا والاوائل المشمولين بقانون 67 و59 ".

ويوم امس، ذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استناداً لأحكام قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم (2) لسنة 2022، وتنفيذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (35) لسنة 2022، وفي سياق إنجاز أعماله بشأن تعيين المشمولين بكل من قانون تشغيل حملة الشهادات العليا رقم (59) لسنة 2017، وقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (67) لسنة 2017، واستكمالاً لإجراءات تعيين عدد من المشمولين بالقانوني أعلاه، قرر المجلس باجتماعه الطارئ اليوم الثلاثاء تعيين حاملي شهادة الدبلوم العالي والبكالوريوس والماجستير لكل من (التعليم العالي والبحث العلمي، الصحة، النفط) وللدرجات الحاكمة فيها وشملت العناوين الوظيفية الآتية":

وزارة التعليم العالي (مدرس مساعد+ مترجم /لغة انكليزي/ ماجستير) بواقع (516) درجة وظيفية.





وزارة التعليم العالي (معاون مترجم/ آداب ولغات/ بكالوريوس) بواقع (256) درجة وظيفية.





وزارة الصحة (معاون مهندس تقني /بكالوريوس) بواقع (5) درجة وظيفية.





وزارة الصحة(معاون مهندس/ طب حياتي/بكالوريوس) بواقع ( 26) درجة وظيفية.





وزارة الصحة (معاون كيمياوي تطبيقي/ بكالوريوس) بواقع ( 13) درجة وظيفية.





وزارة الصحة (معاون مهندس/ اطراف/ بكالوريوس) بواقع ( 12) درجة وظيفية.





وزارة الصحة (معاون فيزياوي / بكالوريوس) بواقع (231) درجة وظيفية.





وزارة النفط (معاون باحث/ اقتصاديات النفط والغاز / دبلوم عالي+ بكالوريوس) بواقع (9) درجة وظيفية.





وزارة النفط(مهندس تقني/ ماجستير) بواقع ( 16) درجة وظيفية.





والذين بلغ عددهم (1084) درجة وظيفية، وسيتم نشر الاسماء لاحقاً على الرابط التالي: اضغط هنا

واضاف البيان: "يطمئن المجلس أبناءه جميعا من الأوائل وحملة الشهادات العليا بأنه سينهي الدرجات الحاكمة بأقرب وقت"، مشيرا الى أن "الفيصل الوحيد لإتمام ملف التعيين لنخبة المجتمع هو القانون والاستحقاق على وفق مبدأ النزاهة والشفافية، وإن المجلس ثابت على نهجه المهني في إدارة هذا الملف، فالعمل ينحصر في تقديم الخدمة العامة ضمن الضوابط القانونية لكل شرائح أبناء شعبنا العزيز من المستحقين قانوناً".





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