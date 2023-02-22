النزاهة تضبط 10 متهمين بالتجاوز على المال العام والرشوة في ذي قار

2023/02/22 | 14:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بضبط 10 مُتَّهمين بالتجاوز على عقارات الدولة والمال العام، ومُتلبِّسين بالرشوة في دوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة والبلديَّة وصندوق الإسكان في مُحافظة ذي قار.

وأكدت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار، تمكَّن من ضبط (7) مُوظَّفين في المُديريَّة؛ على خلفيَّة وجود نقصٍ في مادة (الكاز) المُجهَّز"، مُبيّـنةً أنَّ "المُتَّهمين مسؤولون عن نقصٍ يُقدَّرُ بـ (39,000) ألف لتر من مادة الكاز؛ لكونهم أعضاء في لجنة المحروقات والفحص والاستلام".

وأوضحت الدائرة أنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُوظَّفين اثنين في صندوق الإسكان ومُديريَّة توزيع كهرباء ذي قار متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمهما مبلغ الرشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء إنجاز معاملة القرض الممنوح له من قبل دائرة صندوق الإسكان".

وتابعت أنَّ "كما قام الفريق بضبط مُتَّهمٍ بالتجاوز على عقارٍ مُسجَّلٍ باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة / قسم العمل الاتحاديّ في المُحافظة"، لافتةً إلى "قيام المُتَّهم باستغلال العقار ككراجٍ لوقوف السيَّارات وجباية الأموال من أصحاب العجلات دون سندٍ قانونيٍّ".

وأشارت الى "قيام المُتَّهم بذلك بالاتفاق مع مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة في ذي قار".

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