اعتقال 3 متهمين بتجارة البشر والخطف والمخدرات في محافظتين

2023/02/22 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الأربعاء، القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة البشر والخطف والمخدرات في بغداد والديوانية.

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