الحكومة العراقية تتخذ جملة من القرارات بشأن الإعفاءات الجمركية

2023/02/22 | 14:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الاربعاء، اتخاذ جملة

من القرارات بشأن الإعفاءات الجمركية،

أبرزها تصنيف المواد حسب أهميتها،

وتشكيل لجنة تدقيق أولية في الوزارات

لتسريع العمل.

وذكر المكت

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