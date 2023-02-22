القبض على ٦ إرهابيين من داعش وضبط كدس للعتاد في نينوى

2023/02/22 | 14:19 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – الموصل استنادا الى معلومات استخبارية دقيقة، القت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وبعملية نوعية القبض على ٦ ارهابيين في محافظة نينوى من عصابات داعش، وبحسب البيانات والوثائق التي عثرت عليها مفارز الوكالة عن داعش، حيث تاشر وجود اسمائهم بكنى ومهام حددت لهم ضمن هذه العصابات الإرهابية.كما تمكنت مفارز الوكالة من العثور …

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