بعد اتهام الخيانة.. دعوة غير مسبوقة من رئيس

2023/02/22 | 14:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر رئيس مجموعة فاغنر الروسية المسلحة، الأربعاء، تسجيلا صوتيا في محاولة للضغط على سلطات بلاده، وذلك غداة اتهامه لقيادة الجيش الروسي بـ"الخيانة" برفضها على حد قوله، تسليم معدات لعناصره الذين هم في الخطوط الأمامية في شرق أوكرانيا.

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