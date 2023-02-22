سلة أوبك تتجاوز 82 دولاراً للبرميل

2023/02/22 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت منظمة أوبك، اليوم الأربعاء، ارتفاع أسعار سلة خامها لتسجل أكثر من 82 دولاراً للبرميل الواحد.

وذكرت المنظمة، في تقرير لها اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "سعر سلة أوبك سجلت 82.02 دولارا للبرميل الواحد"، مبينة أن "السعر ارتفع عن يوم الجمعة الماضي بمقدار 29 سنتاً بعد أن سجل 81.73 دولاراً".

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) من مزيج الصحراء (الجزائر)، جيراسول (أنغولا)، دجينو (الكونغو)، زافيرو (غينيا الاستوائية)، ربيع لايت (الجابون)، إيران الثقيلة (إيران)، البصرة الخفيف (العراق)، الكويت للتصدير (الكويت)، إس سدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، عرب لايت (السعودية)، مربان (الإمارات العربية المتحدة) وميري (فنزويلا).

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