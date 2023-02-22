استثمار البصرة تمنح 13 إجازة لمشاريع كبيرة ضمن خطة العام الحالي

2023/02/22 | 14:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت هيئة الاستثمار في محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، منح 13 إجازة استثمارية لمشاريع كبيرة ضمن خطتها للعام 2023، فيما حددت نوع المشاريع وكلفتها المادية.

وقال رئيس هيئة استثمار البصرة، علاء عبد الحسين،في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع) وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "هيئة الاستثمار في المحافظة منحت بعد تشكيل مجلس إدارتها، 13 إجازة استثمارية لمشاريع كبيرة ضمن خطتها لهذا العام"، لافتاً إلى أن "كلفة هذه المشاريع بلغت نحو 862 مليون دولار".

وأضاف عبد الحسين، أنه "تم إنجاز قسم من هذه المشاريع وتشغيلها تجريباً، فيما لم تكتمل بعض المشاريع بسبب عدم اكتمال المكائن التي ستعمل في المشاريع"، منوهاً بأن "بعض المشاريع لم يتم البدء بها بعد ، حتى يكتمل العقد مع المستثمر، فضلاً عن وجود تجاوزات تعيق عمل المشاريع، وأن هيئة الاستثمار تعمل مع الحكومة المحلية لتجاوز مشكلة التجاوزات".

وأشار إلى أن "المشاريع الاستثمارية التي منحت إجازة هذا العام، تضمنت معمل عبر الشرق الذي يقع في منطقة الهدامة باتجاه أم قصر على طريق صفوان، وهو معمل للمواد اللاصقة وقد تم تشغيله بشكل تجريبي، ومن المفترض أن يصل إنتاجه إلى أكثر من 32 نوعاً من المواد اللاصقة، لكنه لم ينتج الآن سوى 13 نوعاً فقط".

ولفت إلى أن "المعمل يستخدم أذرع الروبوتات في عملية الإنتاج، وهذه العملية تعد الأولى من نوعها في محافظة البصرة، فيما يعد المعمل الأول من نوعه في العراق".

وتابع، أن "من المشاريع الاستثمارية الأخرى معمل لإنتاج القابلوات والأسلاك الكهربائية، وستكون معدات هذا المشروع ألمانية وفنلندية المنشأ، ويعد العراق البلد الأول في الشرق الأوسط والثالث في العالم الذي يستخدم هذه المعدات، وسيغطي المنتج حاجة البلد، ومن الممكن تصدير الفائض إلى دول الجوار، إلا أن هذا المعمل لم يكتمل بعد لعدم اكتمال المكائن التي ستعمل به".

وأكمل: "بالإضافة إلى معمل إنتاج السندويج بنل الذي وصلت نسبة إنجازه نحو 60% ويختص بإنتاج ألواح السندويج بنل المضادة للحرارة والحرائق"، فضلاً عن مشروع مدينة البصرة الاقتصادية الذي يشمل معمل حديد وصلب وسينتج في حال إنجاز المرحلة الأولى منه 120 ألف طن سنوياً، ولدى اكتمال المراحل كافة، سينتج مليوناً وربع المليون طن سنوياً، إضافة إلى مشروع محطة طاقة كهروحرارية 28 ميكاواط، ومعمل إنتاج الكونكريت، ومعمل لإنتاج الخرسانة مسبقة الصب، ومحطة تحلية المياه ومخازن متنوعة".

ولفت عبد الحسين، إلى أنه "تم أيضاً منح إجازة استثمارية لمشروع سوق تجاري نموذجي في مركز محافظة البصرة سيضم 540 محلاً تجارياً مختلف القياسات، ومخازن ومواقف سيارات بمواصفات عالية الجودة، وسيكون هذا السوق العصري حديثاً وبمواصفات ممتازة أسوة بالدول المجاورة، فضلاً عن منح إجازة استثمار لمشروع مجمع الشروق السكني بواقع 800 وحدة سكنية عمودية في مركز المحافظة، ومنح إجازة استثمارية لمشروع مجمع النسيم السكني والذي سيضم 1978 وحدة سكنية متنوعة في مركز المحافظة، ومدينة سكنية بواقع 4000 وحدة سكنية، وستكون هذه المدينة السكنية متكاملة ونموذجية، وستحوي مساحات خضراء واسعة".

ونوه إلى "منح إجازة استثمارية لمشروع متنزه ومشتل في شط العرب على مساحة 34 دونماً، وسيحتوي المتنزه على حدائق ومحميات ونوافير ومدن ألعاب".

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