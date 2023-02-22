"عروس داعش" تخسر استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية

2023/02/22 | 14:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسرت المرأة البريطانية التي غادرت المملكة المتحدة في سن المراهقة للانضمام إلى داعش، شميمة بيغوم، استئنافها ضد قرار سحب جنسيتها البريطانية، وفقًا لوكالة "PA Media" البريطانية

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