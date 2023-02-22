الحكيم من واسط يدعو لتنوع مصادر الدخل

2023/02/22 | 15:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، تنويع مصادر الدخل وأولها الاهتمام بالزراعة ودعم الفلاح وتحويل الزراعة إلى عملية منتجة ومربحة.وألتقى الحكيم خلال زيارته واسط اليوم جمعا كبيرا من […]

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