رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الايراني ويؤكد: ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة

2023/02/22 | 15:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، اليوم الأربعاء، خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان والوفد المرافق له، ترسيخ الأمن يتطلب تعاون جميع دول المنطقة.وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ان “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد … Readmore

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