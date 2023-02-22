الخارجية الروسية: لن نستبعد شيئاً وسنتخذ إجراءات مضادة حسب تصرفات امريكا وحلفاءها

2023/02/22 | 15:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بأن بإمكان موسكو، إذا لزم الأمر، اتخاذ إجراءات مضادة استنادا إلى تصرفات الولايات المتحدة وحلفائها.جاء ذلك في تصريحات ريابكوف للصحفيين، حيث تابع: “بالتأكيد، سنراقب عن كثب تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، بما … Readmore

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