قيس الخزعلي وبلاسخارت يؤكدان أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها

2023/02/22 | 15:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي وممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارات، اليوم الأربعاء، أهمية دعم الحكومة العراقية في تنفيذ برنامجها.

وقال المكتب الإعلامي للخزعلي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن " الأخير استقبل بمكتبه ببغداد، اليوم، بلاسخارت، لبحث أهم التطورات السياسية وآخر مُستجدات الشأن العراقي والإقليمي ودور المنظمة الاممية في دعم العراق لتجاوز التحديات التي تمر بها العملية السياسية".

وشدد الخزعلي بحسب البيان على "أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها لتحقيق التطلعات المرجوة منها"، مشيرا الى "ضرورة تقديم الخدمات كسبيل أمثل وأقصر لاستعادة ثقة المواطن بنظامه السياسي ".





وأضاف البيان أن "الجانبين أكدا ضرورة اعطاء الاهتمام والدعم لأهالي سنجار وايجاد المعالجات الكافية لعودة اهاليها وذلك بتوفير البنى التحتية والخدمات الضرورية لذلك ".

وتابع "كما أكدا ضرورة وقوف كل الاطراف صفاً واحداً لتجاوز العقبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها هذه الحكومة وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية للنهوض بواقع سياسي واقتصادي وخدمي يصب في مصلحة المواطن العراقي".

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