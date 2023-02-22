2023/02/22 | 15:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 22 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قال الملياردير إيلون ماسك للحاضرين في القمة العالمية للحكومات في دبي،...

ظهرت المقالة إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي أكبر خطر على الحضارة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي أكبر خطر على الحضارة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يحذر: الذكاء الاصطناعي أكبر خطر على الحضارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).