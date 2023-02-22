2023/02/22 | 15:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاربعاء، عن اعتقال عشرة موظفين متهمين بالتجاوز على عقارات وأموال الدولة وتقاضي الرشوة في عدد من الدوائر بمحافظة ذي قار.

كما ان فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار الذي انتقل إلى مديرية بلدية الناصرية، وتمكن من ضبط سبعة موظفين في المديرية على خلفيَّة وجود نقصٍ في مادة “الكاز” المجهز.

وبينت أنَّ المُتَّهمين مسؤولون عن نقصٍ يقدر بـ39 ألف لتر من “الكاز”؛ بعدِّهم أعضاءً في لجنة المحروقات والفحص والاستلام.

وأضافت أن الفريق تمكن من ضبط موظفين اثنين في صندوق الإسكان ومديرية توزيع كهرباء ذي قار متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهما رشوة من أحد المُواطنين؛ لقاء إنجاز معاملة القرض الممنوح له من قبل دائرة صندوق الإسكان.

وأوضحت أن الفريق قام بضبط متهم بالتجاوز على عقارٍ مسجل باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في المُحافظة، لافتةً إلى قيام المتهم باستغلال العقار كمرآب “كراج” لوقوف السيارات وجباية الأموال من أصحاب العجلات دون سندٍ قانونيٍّ.

وقالت ان المتهم قام بذلك بالاتفاق مع مدير دوائر العمل والشؤون الاجتماعيَّة في ذي قار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هيئة النزاهة الإتحادية تضبط 10 موظفين بقضايا فساد مالي في ذي قار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هيئة النزاهة الإتحادية تضبط 10 موظفين بقضايا فساد مالي في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).