2023/02/22 | 15:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيسا هيئتي النزاهة والكمارك يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وتعظيم إيرادات الدولة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/22 | 15:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيسا هيئتي النزاهة والكمارك يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وتعظيم إيرادات الدولة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيسا هيئتي النزاهة والكمارك يؤكدان أهمية مكافحة الفساد وتعظيم إيرادات الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).