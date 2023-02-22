2023/02/22 | 15:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستحرم جولات التراخيص ايران من خير العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: qqammApDVEI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل ستحرم جولات التراخيص ايران من خير العراق؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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