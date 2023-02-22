ايران تطالب العراق بـ

2023/02/22 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

طالب الوفد الإيراني الذي وصل الى العاصمة بغداد صباح اليوم الأربعاء، العراق بتعجيل اجراءات رفع الدعوى الدولية بقضية اغتيال قاسم سليماني، بحسب ما كشفته وكالة مهر نيوز الإيرانية وترجمته (بغداد اليوم).

وذكرت الوكالة، أنه "شهد اليوم، اجتماعا موسعا بين وفد إيراني رفيع المستوى ومسؤولين محليين على مستوى وزراء الخارجية بين البلدين لبحث التعاون بينهما من خلال اللجان المشتركة في الجوانب الاقتصادية والأمنية".

وأضافت أن "الاجتماع شهد مطالبات قدمها الجانب الايراني الى العراقي بــ "التعجيل" بإنهاء الإجراءات الرسمية وتهيئة القضية الكاملة لرفع دعوى من خلال لجنة التحقيق المشتركة العراقية الإيرانية على الحكومة الامريكية لاغتيالها قائد قوات فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني في بغداد".

وأشارت الى أن "الإجراءات تعطلت في وقت سابق بعد طلب من طهران للحكومة العراقية بإصدار اعلان رسمي يثبت بان سليماني كان يقوم بزيارة رسمية معلنة الى العراق بعلم السلطات".

وأشارت الوكالة الإيرانية، الى "وجود محاولات لإعادة احياء الإعلان عن الموضوع من خلال الوفد الذي يزور العراق في الوقت الحالي"، مبينة أن "الجانبين اتفقا على عقد لقاء مشترك بين اللجنة في وقت قريب"، بسحب تعبيرها.

وفي وقت سابق من اليوم، وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية تصريحات عن عبداللهيان لدى وصوله إلى بغداد وتابعتها (بغداد اليوم)، إن "استعادة العراق دوره الطبيعي والفاعل في المنطقة تبعث على ارتياح إيران".

واضاف أن "زيارته الى بغداد تهدف الى متابعة القضايا الثنائية واستمرار المشاورات مع بغداد في ما يخص القضايا الاقليمية والدولية الهامة".

واشار الى أن "هناك مشاورات وثيقة بين طهران وكبار المسؤولين العراقيين بشأن القضايا الاقليمية والدولية المهمة ونحن اليوم في بغداد لاكمال هذه المشاورات".

وكان في استقبال امير عبداللهيان في مطار بغداد هشام العلوي نائب وزير الخارجية وبعض المسؤولين في وزارة الخارجية العراقية والسفير العراقي لدى إيران تلبية لدعوة رسمية من وزير خارجية العراق فؤاد حسين.

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