بعد العراق.. الصحافة الامريكية تطلق وصف

2023/02/22 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ترجمة

أطلقت الصحافة الاميركية، اليوم الأربعاء، وصف "مستنقع" على التورط الاميركي بدعم الحكومة الأوكرانية ضد الغزو الروسي في أوروبا، في إشارة الى الوصف الذي استخدمه الجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس سابقا عن تورط حكومته في احتلال العراق.

وسائل اعلام أمريكية مثل شبكة فوكس وشبكة ميديا أي تي أي، وبحسب ما ترجمته (بغداد اليوم)، هاجمت التورط الأمريكي بوصفه "حربا ابدية أخرى" تضاف الى قائمة الحروب التي أطلقتها الولايات المتحدة في بلدان الشرق الأوسط والتي تستمر تأثيراتها السلبية على العالم حتى اليوم، بحسب وصفها.

وأكدت "فوكس نيوز"، أن "الحرب الحالية في أوكرانيا تشابه الحرب في العراق، حيث لا توجد أي نهاية في الأفق"، واصفة إياها بأنها كالحرب في العراق "مدمرة، مستمرة، ابدية ودولية".

وسائل الاعلام الامريكية اتهمت أيضا الرئيس الأمريكي جو بايدن بــ "إطالة امد الحرب" عمدا بعد رفضه خططا لارسال طائرات عسكرية مقاتلة متطورة من بولندا الى أوكرانيا، الامر الذي قالت عنه أنه كان سيسهم في "انهاء الحرب بوقت أسرع"، مشيرة الى أن استمرار الحرب يصب في مصلحة "جهات ولوبيات ضغط" تعمل داخل البيت الأبيض الأمريكي، وتسيطر على قراراته.

وكان الجنرال الأميركي السابق ديفيد بترايوس قد انتقد في وقت سابق التورط الأميركي بحرب العراق، واصفا الامر بـ "المستنقع"، بحسب مواقع إعلامية أميركية (https://www.nytimes.com/2006/05/22/world/africa/22iht-police.html)

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