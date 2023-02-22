هل قرع السوداني أجراس الخطر؟

2023/02/22 | 16:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش لم يعد سوى أن نقول الآن حصحص الحق وحان وقت امتثال العراق للشروط الأميركية، التي صاغتها السفيرة الأميركية ألينا رومانوسكي وتمت مناقشتها في تركيا والتوقيع عليها...أكمل القراءة ←

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