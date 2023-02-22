مجالس لا تَصلح ولا تُصلح

2023/02/22 | 16:05 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: خالد القيسي مررنا بتجربة سابقة فاشلة بانتخاب مجالس المحافظات بملاكات بائسة ، جل همهم ماذا يأخذون منه لا ماذا يقدمون ، ويريد البعض إحيائها وإعادتها مجددا من يملك ذاكرة...أكمل القراءة ←

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